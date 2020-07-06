Вы знаете, что Google Камера или приложение Gcam — это круто. Благодаря вычислительной фотографии и алгоритмам, особенно алгоритму HDR+. Мы про это уже подробно рассказывали. Разница между фотографиями на OnePlus 8 Pro через стандартное приложение и через Gcam видна невооружённым глазом. Хотите также?
Есть проблема. Google камеру очень сложно поставить: нельзя просто скачать установочный файл из Pixel и надеяться, что он заработает на вашем смартфоне. А искать подходящую версию из сотен модификаций в интернете — очень накладно.
Но сегодня мы попробуем найти универсальную гуглокамеру. И сегодня расскажу о такой, а заодно научу разбираться в мире бесконечных модификаций лучшей мобильной камеры. Чтоб ваш телефон фоткал, как божечка (многие просили про это рассказать).
Почему вообще мы хотим поставить Google камеру на смартфон? Алгоритмы Google снимают особенно: дают высокий уровень детализации и динамического диапазона. Прежде всего за счет фирменного алгоритма HDR+, который не просто хороший HDR. У нас про это даже был отдельный материал и видео!
Начнем с проблемы. Идеальной Google камеры, работающей на любом устройстве, не существует. В этом плане заголовок немного слукавил. Почему так?
Самая главная проблема — смартфоны работают на разных чипсетах: Qualcomm, Exynos, Kirin, MediaTek и под все эти чипы программу надо адаптировать. Например, если мы запустим APK Google камеры с OnePlus 8 Pro на Samsung Galaxy S20 Ultra с чипсетом Exynos, он просто вылетит.
Но есть и хорошие новости. Если ваш смартфон на Qualcomm, то у вас будет нормальная гуглокамера. Про Exynos и Kirin поговорим позже.
Так вот, если вы дочитали до этого момента, то вы относитесь к одной из двух групп людей:
- Не охота париться и хочется что-то поставить, чтобы работало
- Вы готовы заморочиться и подобрать идеальный мод для своего дофига особенного Xiaomi Redmi Note 9S iPro, индийская версия.
Начнем с первой категории. Что поставить? Модов развелось огромное множество. Они отличаются перечнем устройств, под которые оптимизированы и индивидуальными фишками. Что вам нужно сделать — это поставить мод под названием Ultra CVM или просто Ultra. Почему его?
Во-первых, разработчики заявляют поддержку многих популярных смартфонов: OnePlus, многие Xiaomi и Redmi, Samsung на Qualcomm, Pocophone и другие.
Во-вторых тут есть поддержка как стандартных фишек Google камеры:
- HDR+ — что делает главный эффект
- Ночной режим
- Портрет
- Астрофото
- Сохранение в RAW
- Даже следящий фокус
Так и своих уникальных:
- Продвинутый режим HDR+, который видимо еще больше фоток обрабатывает.
Разработчик по этой причине даже решил отдельную иконку для приложения сделать.
Вот еще пара примеров фоток на стоковую камеру моего OnePlus 8 Pro и сделанных на Gcam Ultra.
Если вы хотите Google камеру на своем смартфоне и не хотите париться, спокойно качайте ее. Скорее всего всё будет хорошо. Главное, чтобы смартфон был на Snapdragon.
Кстати, многие из таких программ или сборок делают наши соотечественники, с некоторыми мы пообщались при подготовке материала: Arnova, BSG, Parrot, Tigr, Urnyx, Dise и другие.
Но не все фишки работают в Модах. Например, не работает:
- Двойная экспозиция (настройка)
- Лайв-превью hdr+
Понятно почему — для этого в смартфонах Pixel используется отдельный чип Neural Core, которого в других смартах нет.
Есть и такие нюансы:
- Технология цифрового приближения Super Res Zoom работает только с матрицами производства Sony, а с RYYB-матрицами RYYB (HUAWEI) и GRBG производства Samsung не работает.
- Другая проблема — поддержка разных модулей камер. Тут вообще все индивидуально. По умолчанию, модификации Google камеры работают только с основной камерой. Но есть сборки, которые для разных моделей подключают и телефото объектив, и ультраширик.
И тут мы переходим к хардкорному подбору гуглокамеры.
Как подобрать оптимальный мод под свой телефон?
Во-первых. В Google Play есть приложение Gcamator, которое это делает. Но не качайте его, потому что оно вообще какие-то левые моды предлагает и для половины смартфонов не находит. Кстати, если кто-то сделает нормальное приложение, будет круто.
Во-вторых, главное, что нужно запомнить — этот сайт со странным названием Целсо Азеведо. Не спрашивайте почему, но это главный агрегатор всех модов гуглокамеры, достойных внимания. А главное — там есть подбор по модели смартфона. Ура!
Ну и поиск по 4PDA никто не отменял. Но это для особых ценителей.
Ну и на последок, что делать, если у вас Samsung Galaxy или HUAWEI на процессоре Exynos или Kirin? Решение тоже есть, хотя эти моды обновляются не так часто.
Во-первых, поищите свою модель по этому же адресу.
Во-вторых, для Exynos перейдите на этот сайт.