Вы знаете, что Google Камера или приложение Gcam — это круто. Благодаря вычислительной фотографии и алгоритмам, особенно алгоритму HDR+. Мы про это уже подробно рассказывали. Разница между фотографиями на OnePlus 8 Pro через стандартное приложение и через Gcam видна невооружённым глазом. Хотите также?

Есть проблема. Google камеру очень сложно поставить: нельзя просто скачать установочный файл из Pixel и надеяться, что он заработает на вашем смартфоне. А искать подходящую версию из сотен модификаций в интернете — очень накладно.

Но сегодня мы попробуем найти универсальную гуглокамеру. И сегодня расскажу о такой, а заодно научу разбираться в мире бесконечных модификаций лучшей мобильной камеры. Чтоб ваш телефон фоткал, как божечка (многие просили про это рассказать).

Почему вообще мы хотим поставить Google камеру на смартфон? Алгоритмы Google снимают особенно: дают высокий уровень детализации и динамического диапазона. Прежде всего за счет фирменного алгоритма HDR+, который не просто хороший HDR. У нас про это даже был отдельный материал и видео!

Начнем с проблемы. Идеальной Google камеры, работающей на любом устройстве, не существует. В этом плане заголовок немного слукавил. Почему так?

Самая главная проблема — смартфоны работают на разных чипсетах: Qualcomm, Exynos, Kirin, MediaTek и под все эти чипы программу надо адаптировать. Например, если мы запустим APK Google камеры с OnePlus 8 Pro на Samsung Galaxy S20 Ultra с чипсетом Exynos, он просто вылетит.

Но есть и хорошие новости. Если ваш смартфон на Qualcomm, то у вас будет нормальная гуглокамера. Про Exynos и Kirin поговорим позже.

Так вот, если вы дочитали до этого момента, то вы относитесь к одной из двух групп людей:

Не охота париться и хочется что-то поставить, чтобы работало Вы готовы заморочиться и подобрать идеальный мод для своего дофига особенного Xiaomi Redmi Note 9S iPro, индийская версия.

Начнем с первой категории. Что поставить? Модов развелось огромное множество. Они отличаются перечнем устройств, под которые оптимизированы и индивидуальными фишками. Что вам нужно сделать — это поставить мод под названием Ultra CVM или просто Ultra. Почему его?

Во-первых, разработчики заявляют поддержку многих популярных смартфонов: OnePlus, многие Xiaomi и Redmi, Samsung на Qualcomm, Pocophone и другие.

Во-вторых тут есть поддержка как стандартных фишек Google камеры:

HDR+ — что делает главный эффект

Ночной режим

Портрет

Астрофото

Сохранение в RAW

Даже следящий фокус

Так и своих уникальных:

Продвинутый режим HDR+, который видимо еще больше фоток обрабатывает.

Разработчик по этой причине даже решил отдельную иконку для приложения сделать.